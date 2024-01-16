Азербайджанская гимнастка с русскими корнями опубликовала фото в купальнике

Азербайджанская гимнастка с русскими корнями, мастер спорта по художественной гимнастике Самира Мустафаева поделилась со своими подписчиками новой фотографией.

На снимке Мустафаева позирует в черном купальнике.

Мустафаева родилась 15 января 1993 года в Санкт-Петербурге. В 2007 году она начала выступать за сборную Азербайджана, принимая участие в этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Европы. За это время стала двукратной бронзовой призеркой клубного чемпионата мира в Японии (2008 год, в командном и личном первенстве), обладательницей бронзовой медали чемпионата мира в Японии (2009 год, командное многоборье). Также она завоевала бронзовую награду чемпионата мира в Москве (2010 год, командное многоборье) и была неоднократной призеркой международных турниров и соревнований.

В 2012 году она начала выступать за сборную Санкт-Петербурга. В 2013 году Мустафаева завершила профессиональную карьеру, а через четыре года открыла сеть студий растяжки и фитнеса.

Ранее российская гимнастка выложила фото в ярком купальнике.