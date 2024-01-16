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Роднина заявила, что фигуристок любят больше, чем футболистов

Депутат Роднина: футболистов не любят как фигуристок сейчас

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что российских фигуристок любят больше, чем футболистов, передает Sport24.

«Фигуристки имеют большое значение для страны. Конечно, сложно сказать, насколько они сейчас лучшие в мире без соревнований. Футболистов не любят как фигуристок сейчас», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. На теннисных турнирах российские спортсмены выступают без национального флага.

Российские фигуристки во второй раз подряд не выступили на чемпионате Европы.

Ранее судей чемпионата Европы назвали слепыми из-за бывшей россиянки.

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