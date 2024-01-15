На Открытом чемпионате Австралии спели «Калинку»

Зрители спели «Калинку» во время матча между российской теннисисткой Анной Калинской и представительницей США Кэти Волынец на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом сообщает «Лента.ру».

Волынец, имеющая украинские корни и знающая русский язык, с улыбкой отреагировала на действия публики. Видео доступно в Telegram-канале «Nice Aces».

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась победой Калинской со счетом 6:3, 3:6, 6:2. В следующем круге россиянка сыграет с нидерландской теннисисткой Аранчи Рус.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее украинская теннисистка призвала свою страну что-то предпринять из-за допуска России на ОИ.