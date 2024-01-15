Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Открытом чемпионате Австралии спели «Калинку»

Зрители исполнили «Калинку» во время игры Калинской и Волынец на Australian Open

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Зрители спели «Калинку» во время матча между российской теннисисткой Анной Калинской и представительницей США Кэти Волынец на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом сообщает «Лента.ру».

Волынец, имеющая украинские корни и знающая русский язык, с улыбкой отреагировала на действия публики. Видео доступно в Telegram-канале «Nice Aces».

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась победой Калинской со счетом 6:3, 3:6, 6:2. В следующем круге россиянка сыграет с нидерландской теннисисткой Аранчи Рус.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее украинская теннисистка призвала свою страну что-то предпринять из-за допуска России на ОИ.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами