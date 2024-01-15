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Украинская теннисистка призвала свою страну что-то предпринять из-за допуска России на ОИ

Украинская теннисистка Свитолина о допуске России: мы следим за ситуацией

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Reuters

Украинская теннисистка кратко ответила на вопрос о допуске российских спортсменов на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, отметив, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины должен что-то предпринять. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Решение принято, теперь Олимпийский комитет, НОК Украины должен что-то предпринять. Мы следим за ситуацией, посмотрим, какой будет следующий шаг», — сказала Свитолина на пресс-конференции после матча первого круга Открытого чемпионата Австралии.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Латвия призвала Францию не допускать российских атлетов на Олимпиаду.

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