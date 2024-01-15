Стало известно, по каким правилам будет драться Даня Милохин на турнире в Дубае

Тренер по боксу Зорик Степанян, под руководством которого занимается тиктокер Даня Милохин, рассказал, по каким правилам проведет первый поединок его подопечный. Его слова приводит Sport24.

«Нет, друзья, ну какие бои без правил? Это будет поединок по правилам бокса: три раунда по две минуты. Обычные бои проводятся в формате четырех раундов по три минуты, но тут мы учли уровень бойцов и подстроились под них. Это не выставочный бой, а турнир с сетками. Если Даня одержит победу, то встретится с победителем другой пары», — заявил Степанян.

Поединок состоится 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Соперником Милохина станет Аджмал Хан, у которого 3,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Милохин катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта «Ледниковый период». Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. Несмотря на это, недавно Медведева позвала его на интервью в свое шоу «БеС Комментариев».

8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее появилась информация, что Милохин может выйти с флагом России на свой первый боксерский поединок.