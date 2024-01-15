Панарин стал второй звездой встречи «Рейнджерс» — «Вашингтон»

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин стал второй звездой встречи регулярного чемпионата против «Вашингтона».

«Рейнджерс» победил со счетом 2:1, а Панарин отметился голом. Автор второго гола в ворота «Вашингтона» Алекси Лафренье стал первой звездой матча. Замкнул тройку лучших голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен. На его счету 29 сейвов.

Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл в НХЛ за «Коламбус» и «Чикаго».

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 43 матчах НХЛ, отметившись 28 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс».

Лидирует в лиге по системе гол+пас россиянин из «Тампы» Никита Кучеров. У него 28 заброшенных шайб и 44 результативные передачи. Вторым идет Натан Маккиннон из «Колорадо» (23+46). Тройку лидеров замыкает Давид Пастрняк из «Бостона» (25+34). Панарин — четвертый.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Сиэтлом», а «Вашингтон» померится силами с «Анахаймом».

Ранее Панарин забил на 48-й секунде «Вашингтону» и установил рекорд «Рейнджерс».