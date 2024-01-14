Панарин забил на 48-й секунде «Вашингтону» и установил рекорд «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин открыл счет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз» на 48-й секунде встречи. Перед уходом на перерыв Алекси Лафреньер сделал счет 2:0.

Благодаря этой шайбе Панарин набрал 400-е очко в составе «Рейнджерс» в НХЛ. Россиянин сделал это быстрее всех в истории клуба.

Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл в НХЛ за «Коламбус» и «Чикаго».

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 42 матчах НХЛ, отметившись 27 заброшенными шайбами и 31 результативными передачами. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс».

Лидирует в лиге по системе гол+пас россиянин из «Тампы» Никита Кучеров. У него 28 заброшенных шайб и 44 результативных передачи. Вторым идет Натан Маккиннон из «Колорадо» (23+46). Тройку лидеров замыкает Давид Пастрняк из «Бостона» (25+34). Панарин — четвертый.

Ранее сообщалось, что Овечкин не сможет принять участие в матче против «Рейнджерс».