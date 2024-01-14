Ковальчук призвал высказать ему в лицо после неудачной серии «Спартака»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, как относится к критике в свой адрес после нескольких поражений команды. Его слова передает «Матч ТВ».

«Знаете, у меня нет соцсетей, поэтому я такое не читаю. Я достаточно взрослый парень, чтобы это воспринимать спокойно и нормально. Если кто‑то хочет высказать мне в лицо, то я всегда открыт и готов пообщаться, обменяться мнениями. А то, что пишут что‑то в интернете, — это даже несерьезно. Я на это не обращаю внимания.

Надо делать выводы и всем вместе выбираться из этой ситуации», — сказал Ковальчук.

14 января «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромно проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6. Это поражение для красно-белых стало шестым подряд. Следующий матч подопечные Алексея Жамнова проведут против «Витязя» 16 января.

В текущем сезоне Ковальчук провел за «Спартак» семь матчей в КХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Ранее Жамнов рассказал, что поможет «Спартаку» выбраться из ямы.