Вратарь «Динамо» рассказал, почему полетел в отпуск в США после критики Штатов

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, почему поехал в отпуск в США, несмотря на критические высказывания в адрес Штатов, передает Sport24.

«Люди не поняли мои слова. В США есть определенные минусы, связанные с сервисом. В Москве с этим намного лучше. Что заставляет возвращаться в США? Нравится атмосфера. Люблю ходить по Нью-Йорку, здания, открытых людей, которые делают, что хотят», — сказал Лещук.

Лещук является воспитанником бело-голубых и дебютировал за основную команду в 2017 году.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, пропустив шесть голов. Он также появлялся в матчах Кубка России. Вратарь участвовал в четырех играх из семи возможных, пропустив восемь мячей.

«Динамо» после 18 туров РПЛ, набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице. На четыре очка больше у идущего вторым «Зенита». Лидирует «Краснодар» (38 очков).

Ранее Лещук заявил, что в Москве жить круче, чем в Америке.