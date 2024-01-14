Эксперт-фрирайдер раскрыл, как безопасно падать со сноуборда

Участник соревнований по фрирайду (катание на сноуборде вне подготовленных трасс), эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Чадкин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно падать со сноуборда, чтобы не получить серьезную травму.

«Чаще всего падения происходят по причине неправильной техники катания и стойки, а травмы — из-за отсутствия защитной экипировки и пренебрежения разминкой.

Как правило, падения случаются назад или вперед.

Если вы чувствуете, что падаете на спину, первым делом постарайтесь как можно сильнее согнуть ноги, чтобы снизить высоту падения. Так меньше вероятность получить неприятные ушибы и травмы. Ни в коем случае не выставляйте руки назад — лучше всего прижать их к груди. Округлите спину и сгруппируйтесь. Подбородок лучше наклонить к груди, чтобы не удариться затылком о склон.

При падении вперед также необходимо как можно сильнее согнуть колени. Руки согните в локтях и выставите перед собой. Голову лучше повернуть в сторону, чтобы не упасть лицом в снег.

И, конечно, носите защитную экипировку коленей, локтей, копчика, спины и головы — с ней любое падение будет гораздо мягче и обернется меньшими травмами. А чтобы уменьшить негативные последствия падений во время катания, отработайте падения на месте», — сказал Чадкин.

Ранее эксперт-фрирайдер раскрыл, как двумя действиями обезопасить себя от травм на сноуборде.