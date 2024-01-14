В Евролиге высказались за возвращение российских клубов

Исполнительный директор Совета тренеров баскетбольной Евролиги Горан Сашич высказался за возвращение в турнир команд из России, передает «Чемпионат».

«Хочу ли я, чтобы вернулись российские клубы? В первую очередь, как серб, да. Как тот, кто работал в Евролиге девять лет, как исполнительный директор тренерского совета я бы приветствовал это», — сказал Сашич.

В середине июня 2022 года семь из 11 акционеров проголосовали за исключение российских клубов из числа участников Евролиги и Еврокубка в следующем сезоне.

Совет Евролиги в конце февраля принял решение о приостановке участия российских клубов в европейских турнирах. Это было связано с событиями на Украине. В дальнейшем российские клубы были исключены из турниров, а их результаты аннулированы.

Международной федерации баскетбола (FIBA) в 2022 году принял решение отстранить мужские сборные России и Белоруссии от квалификации Кубка мира 2023 года.

Ранее президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил подачу иска на Евролигу в суд Люксембурга.