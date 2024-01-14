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Сын Марадоны заявил, что его отца убили

Сын футболиста Марадоны считает, что его отца убили

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Depositphotos

Диего Армандо Марадона – младший, сын легендарного футболиста Диего Марадоны, заявил, что его отца убили, передает Marca.

«Мы верим в аргентинское правосудие. Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал. У меня есть свои мысли на этот счет, но я не могу их озвучить», — сказал Марадона-младший.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

С 1984 по 1991 год аргентинец играл в «Наполи», в составе которого становился двукратным чемпионом Италии.

Также он выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». На чемпионате мира 2010 года в качестве тренера он довел Аргентину до 1/4 финала.

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Ранее наследники Марадоны выставили на онлайн-аукцион вещи аргентинца.

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