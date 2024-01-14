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Жулин заявил, что у бывшей россиянки не было шансов выиграть чемпионат Европы

Тренер Жулин: на Губанову смотрят как на бывшую представительницу России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что у бывшей российской фигуристки Анастасии Губановой, которая представляет сборную Грузии, не было шансов завоевать золотую медаль чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это все потому, что на Губанову смотрят как на бывшую представительницу России. Все понимают, что она русский человек, поменявший гражданство. Отправить сейчас сильнейшую российскую фигуристку кататься за другую страну — сразу же ее результаты резко упадут баллов на 20-30, потому что такое сейчас отношение к россиянам везде. Мы-то с радостью туда вернулись бы, но нас там не хотят видеть», — заявил Жулин.

Победительница прошлогоднего континентального первенства завершила выступление на турнире с результатом 206,52 балла. Новой чемпионкой Европы стала бельгийка Луна Хендрикс, получившая в сумме за короткую и произвольную программы 213,25 балла. Третье место на турнире заняла ее соотечественница Нина Пизнаррон, в ее активе 202,29 балла.

Во второй раз подряд на турнире не выступили российские фигуристы. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил фигуристов обеих стран от соревнований.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева возобновила тренировки после приостановки карьеры.

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