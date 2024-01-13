Участник «Голоса» назвал Broke Boys сильнейшей командой Медиалиги

Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе и медийный футболист Торнике Квитатиани в интервью «Газете.Ru» заявил, что не сильно интересуется двумя грандами медиафутбола — «Амкалом» и 2DROTS — и отдает предпочтение команде Broke Boys.

«По моему мнению, сильнейшей командой Медиалиги является Broke Boys. Не слежу за контентом «Амкала» — не назову вам даже ни одного игрока. 2DROTS иногда попадаются в рекомендациях в ленте. Что же касается Broke Boys во главе с Райзеном, то мне очень нравится эта команда, считаю ее одной из самых сильных. А то, что произошло в финале МФЛ, это «сценарий дикой случайности», — сказал Квитатиани.

Broke Boys вели в финале четвертого сезона Медиалиги против «Титана» со счетом 1:0 до последней минуты. Время матча уже истекло и по правилам лиги «броуки» могли просто выбить мяч за пределы поля и завершить игру. Однако игрок Broke Boys Алишер Рахимов принял решение не выбивать в аут, а пробить по воротам.

В итоге матч продолжился, и в ответной атаке Broke Boys пропустили гол (1:1), а затем проиграли в серии пенальти.

Ранее Квитатиани заявил, что Дмитрий Сычев не выкладывался на 100% в матчах Медиалиги.