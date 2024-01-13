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Дзюба не исключил, что продолжит карьеру в Китае

Футболист «Локомотива» Дзюба не исключил, что продолжит карьеру в Китае

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба не исключил того, что может продолжить карьеру в Китае, передает РИА Новости.

«У Леонида Слуцкого, конечно, получится в Китае, это супер. Главное, чтобы ему было хорошо. Было бы мне интересно? Время покажет», — сказал Дзюба.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» после годичной паузы в работе. Последним его клубом был казанский «Рубин». Перед этим он работал за границей с английским «Халл Сити» и «Витессом» в Нидерландах. Первый иностранный этап в его карьере начался после многолетней работы в московском ЦСКА, а также сборной России, которую он вывел и свозил на чемпионат Европы — 2016.

Ранее бывший игрок ЦСКА объяснил значение работы Слуцкого в Китае для российского футбола.

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