Футболист «Ливерпуля» Салах принял решение относительно своего будущего в команде

Футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах принял решение остаться в команде. Об этом в своих соцсетях сообщил журналист Франсуа Плато.

Игрок сборной Египта уже согласовал условия нового трудового соглашения с мерсисайдцами.

В июле 2022 года египтянин поставил подпись под новым контрактом с «красными», соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Салах перешел в стан мерсисайдцев из итальянской «Ромы» в 2017 году. В текущем сезоне он провел за «Ливерпуль» 20 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), забив 14 мячей. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €65 млн. В матче 16-го тура розыгрыша Английской премьер-лиги — 2023/24 против «Кристал Пэлас» (2:1) Салах забил за «Ливерпуль» 200-й мяч во всех соревнованиях.

В январе-феврале Салах сыграет за сборную Египта на Кубке африканских наций. На групповом этапе Египту предстоит сыграть с Кабо-Верде, Ганой и Мозамбиком. Салах доходил до финала Кубка африканский наций в 2017 и 2021 годах, но победителем турнира так и не стал.

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