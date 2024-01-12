Бежавшая из РФ спортсменка: когда я ступила на американскую землю, то почувствовала свободу

Российская фехтовальщица Виолетта Бида, супруга шпажиста Сергея Биды, заявила о готовности вместе с мужем начать выступления за сборную США. Об этом сообщает издание USA Today.

«Выступать за США? Мы готовы. Когда я ступила на американскую землю, то почувствовала свободу», — заявила Бида.

Издание USA Today сообщило, что Сергей Бида, а также бывший саблист сборной России Константин Лоханов намерены выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом Виолетта Бида пропустит предстоящие Игры из-за беременности.

МВД России 26 декабря объявило супругов в розыск. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Шпажисты, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

Ранее в США поддержали намерение россиянина Биды выступать за сборную страны на Олимпиаде.