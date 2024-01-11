Футболиста «Реала» освистали на матче в Саудовской Аравии

Футболиста мадридского «Реала» Тони Крооса освистали по ходу матча с «Атлетико» в рамках полуфинала Суперкубка Испании, который состоялся в Саудовской Аравии.

Встреча прошла 10 января на стадионе «Аль-Аввал Парк» в Эр-Рияде и завершилась победой «Реала» со счетом 5:3. Кроос вышел на замену на 67-й минуте матча. Трибуны оглушительно гудели, когда мяч оказывался в ногах у немецкого полузащитника.

Осенью 2023 года Кроос раскритиковал трансферы звезд европейского футбола в Саудовскую Аравию. В частности, он заявил, что на Ближний Восток едут играть исключительно ради денег, отказываясь от высоких спортивных целей, что работает против развития мирового футбола.

Также он отметил, что его от такого перехода остановила бы ситуация с нарушениями прав человека в Саудовской Аравии.

Летом 2023 года клубы чемпионата Саудовской Аравии совершили ряд крупных трансферов. Первой звездой местного чемпионата стал португалец Криштиану Роналду, который перебрался в «Аль-Наср» в январе 2023 года. По контракту с клубом он получает €200 млн в год.

Ранее стало известно, что Бензема намерен покинуть саудовский чемпионат.