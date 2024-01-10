Хабиб получил премию имени премьер-министра ОАЭ

Бывший российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил премию имени премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума. Об этом Аль Мактум сообщил в своих соцсетях.

Премия вручается с 2009 года. Ее получают команды, спортсмены и организации, которые внесли значительный вклад в развитие спорта в мире и ОАЭ.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

7 октября 2018 года Хабиб одолел ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее Хабиб назвал Роналдо неповторимым после встречи на гонке «Формулы-1».