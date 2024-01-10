Легенда ЦСКА объяснил последствия возможного перехода Сперцяна в «Ювентус»

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что потенциальный переход полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Ювентус» может ослабить интригу в чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, желание «быков» сохранить армянского футболиста продиктовано серьезностью намерений выиграть чемпионат России в 2024 году.

«Краснодар» намерен навязать борьбу «Зениту» за первое место, от того и не стремится расставаться с лидерами. То, что Сперцяна не хотят отпускать в «Ювентус», хорошо для интриги в чемпионате — нас ждет интересная борьба за чемпионство. При этом если бы «Краснодару» поступило бы достойное предложение, то его бы Галицкий, думаю, отпустил. «Ювентус» следит за Сперцяном, наверняка главный тренер видит его в своей команде. Понятно, что после РПЛ Эдуарду придется потратить время на адаптацию, потому что наш футбол отличается по интенсивности от европейского», — заявил Масалитин.

23-летний Сперцян в текущем сезоне провел за «быков» 21 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ (38 очков). В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

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