Ахметову предрекли скамейку запасных в «Зените»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что переход полузащитника Ильзата Ахметова в «Зенит» для футболиста является выгодным с финансовой точки зрения.

По его словам, при этом существует вероятность того, что 26-летний игрок засядет на скамейке запасных.

«Ахметов — игрок ротации, а не основного состава. Если были у «Краснодара» какие-то проблемные места на поле, то он их занимал. Где-то удачно, где-то не очень. Сказать, что он сопоставим по уровню с Кордобой или Сперцяном, нельзя. Честно говоря, его трансфер в «Зенит» вызывает удивление. Понятно, что с точки зрения денег он выиграл, но с игровой точки зрения... Очень много российских футболистов, попадая в «Зенит», прилипали к лавке. Тот же Бакаев в свое время, Сутормин, Ерохин. Шанс Ахметов получил хороший, но только время покажет, впишется он в игровую систему Сергея Семака или нет», — заявил Масалитин.

9 января Ахметов перешел из «Краснодара» в «Зенит». Контракт с 26-летним хавбеком рассчитан до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.

Ранее Валерий Масалитин назвал рискованным трансфер Артура в «Зенит».