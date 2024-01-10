Европейская сборная хотела бы сыграть против сборной России по хоккею перед ЧМ

Словакия хотела бы провести товарищеские игры против сборной России по хоккею перед майским чемпионатом мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как утверждает издание, в планах словацкой стороны провести один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024, но словаки ждут одобрения своей инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.

Чемпионат мира пройдет в Чехии с 10 по 26 мая 2024 года. Сборная Словакии сыграет со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Ковальчук выразил уверенность, что МОК аукнется отстранение россиян.