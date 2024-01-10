Боец Махачев назвал следующего соперника и дату поединка с ним

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в своих социальных сетях назвал следующих своих соперников.

«8 июня UFC PPV против Гэтжи. Ноябрь UFC MSG — бой с победителем поединка между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном. Февраль 2025 — бой с любым. Иншаллах», — написал Махачев.

Оливейра и Царукян встретятся друг с другом в апреле 2023 года на турнире UFC 300. Для российского бойца этот поединок станет 24-м в карьере (20 побед, 3 поражения). Гэтжи провел 29 боев, в которых одержал 25 побед.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

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