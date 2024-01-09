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World Aquatics ратифицировала мировой рекорд Колесникова

World Aquatics ратифицировала мировой рекорд Колесникова на дистанции 50 м

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РИА «Новости»

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics ратифицировала мировой рекорд российского пловца Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине. Об этом сообщает пресс-служба организации на своем официальном сайте.

23-летний пловец установил мировой рекорд в рамках Кубка России 27 июля 2023 года, проплыв дистанцию за 23,55 секунды. Предыдущее мировое достижение принадлежало Хантеру Армстронга из США, чей рекорд составлял 23,71 секунды.

Летняя Олимпиада в Париже стартует в конце июля 2024 года. В декабре 2023 года МОК допустил Россию до участия в Играх в нейтральном статусе.

В Международном олимпийском комитете ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее самая титулованная пловчиха России рассказала о проблемах в личной жизни.

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