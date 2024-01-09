Чемпионов Италии закрыли в отеле после разгрома в Серии А

Игроков футбольного клуба «Наполи» не отпустили домой после разгромного поражения от «Торино» в 19-м туре чемпионата Италии. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации издания, команда будет жить в отеле как минимум до следующего матча. Решение было принято президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Отмечается, что игроки согласились с такой дисциплинарной мерой.

Встреча с «Торино» прошла 7 января и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Турина. Следующий матч неаполитанцы проведут 13 января. Подопечные Вальтера Маццарри на своем поле примут «Салернитану» в рамках 20-го тура Серии А.

В текущем сезоне после 19 туров чемпионата страны «Наполи» набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Команда отстает от лидера чемпионата миланского «Интера» на 20 баллов.

В прошлом сезоне «Наполи» в третий раз и впервые с 1990 года выиграл чемпионат Италии. Предыдущие две победы в Серии А неаполитанцы одержали в составе с легендарным аргентинцем Диего Марадоной.

Ранее футболист пообещал больше не давать интервью украинским СМИ.