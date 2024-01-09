Малкин повторил достижение Кросби в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) записал на свой счет два набранных очка.

Поединок закончился со счетом 4:1 в пользу «Питтсбурга». Малкин забросил четвертую шайбу своей команды, а также отдал результативную передачу, которая стала для него 20-й в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Малкин в 18-м сезоне подряд достиг отметки в 20 результативных передач, благодаря чему повторил достижение в НХЛ Сидни Кросби и Анже Копитара. Среди действующих игроков НХЛ именно капитан «Питтсбурга» и капитан «Лос-Анджелес Кингз» также в 18 сезонах подряд достигали отметки в 20+ результативных передач.

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых на данный момент набрал 35 (15+20) очков. В минувшем сезоне НХЛ российский хоккеист провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал капитан клуба Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

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