Кузяев принес «Гавру» победу в матче Кубка Франции

«Гавр» в матче 1/32 Кубка Франции обыграл «Кан» со счетом 2:1 и вышел в следующую стадию турнира.

На 16-й минуте отличился Антуан Жужу. Через 10 минут Годсон Кереме восстановил равновесие. Перед самым перерывом российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев установил окончательный счет.

Для российского полузащитника этот гол стал первым в Кубке Франции.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит».

20 августа Кузяев забил свой первый гол в Лиге 1. Всего россиянин провел в чемпионате Франции 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Последний раз Кузяев забивал в сентябре 2023 года. «Гавр», набрав 19 очков в 17 матчах, делит с «Ренном» 10-е место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что это уже не первый уход Кузяева из «Зенита». По истечении предыдущего контракта он также ждал предложения от зарубежных клубов, но не получил их и вернулся в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что Головин вошел в сборную лучших игроков Лиги 1 в 2023 году.