Клуб РПЛ хочет купить нападающего «Динамо» Загреб

Футбольный агент Рамил Адигезалов в комментарии Legalbet заявил, что форвард загребского «Динамо» Махир Эмрели интересен казанскому «Рубину».

«На данный момент Эмрели активно интересуется «Рубин». Это была бы хорошая сделка для обеих сторон, хотя в чемпионате России сложно забивать. Эмрели хорошо знают в Турции, он играл там в аренде за «Коньяспор». Знаю, что им интересовался «Газиантепспор», также был интерес от «Ракува», но дальше разговоров не дошло», — заявил агент.

26-летний Эмрели — воспитанник «Баку». В составе сборной Азербайджана он провел 45 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

«Рубин» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Чемпионат России возобновится после паузы в марте 2024 года. В 19-м туре «Рубин» сыграет в гостях с лидером РПЛ, «Краснодаром».

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