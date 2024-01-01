Гимнастка Мельникова не смогла бросить в бокал горящий листок с желаниями

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в своих социальных сетях опубликовала видео последних минут 2023 года.

Спортсменка выложила ролик, в котором записывает на листке бумаги новогоднее желание, после чего поджигает листок и пытается бросить в бокал с шампанским. Однако при попытке совершить бросок, гимнастка отбросила горящий листок мимо, из-за чего не смогла полностью соблюсти новогоднюю традицию.

«Не сгорело желание, не попала в бокал», — написала спортсменка.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряных и три бронзовых награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее Ангелина Мельникова выложила новогоднее фото в черном платье с разрезом.