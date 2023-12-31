Бывший тренер «Спартака» Каррера заявил, что команда заблудилась

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что команда заблудилась, передает Sport24.

«После хорошего старта «Спартак» сдал, заблудился, из-за чего пошла серия неудач под конец этого года. Надеюсь, в следующем году они исправят ситуацию», — сказал Каррера.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 18 туров. В следующем туре красно-белые сыграют против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится в начале марта. В матче первого круга, который прошел в Москве, «Спартак» одержал разгромную победу со счетом 3:0.

После первой части сезона чемпионата России лидирует «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32), на четвертом — московский «Локомотив» (31).

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