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Футболист Глушаков рассказал, что обязательно должно быть на новогоднем столе

Футболист Глушаков: на новогоднем столе должны быть оливье и шампанское

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что оливье и шампанское — главные компоненты новогоднего стола, передает «РБ Спорт».

«Что обязательно должно быть на новогоднем столе? У всех по-разному. Можно перечислять долго. Наверное, самое главное – это оливье и шампанское», — сказал Глушаков.

Также футболист заявил, что будет отмечать праздник в семейном кругу.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

20 сентября 2023 года костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге, объявил о подписании Глушакова. Сам Глушаков положительно высказался о переходе в команду из Костромы.

Ранее Глушаков назвал себя патриотом страны.

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