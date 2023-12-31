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Россиянин попал в рейтинг самых надежных футбольных вратарей мира

Вратарь «Краснодара» Сафонов занял 10 место в рейтинге самых надежных голкиперов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский голкипер футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов попал в топ-10 рейтинга самых надежных вратарей мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

CIES рассматривал вратарей, которые сыграли не менее 720 минут в первой половине сезона-2023/24. Исследовательский центр подсчитал процент успешных сейвов вратарей. Голкипер «быков» отбивал 83% ударов по своим воротам и расположился на 10-й строчке в рейтинге.

Первое место в списке занимает словенский вратарь «Целе» Матьяж Розман. Он отбивает 89% ударов.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне голкипер провел за «быков» 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых пропустил восемь мячей.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32).

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