Президент РПЛ назвал футболиста, которому можно поставить памятник

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал имя человека года в российском футболе. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Акинфеев. Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас», — заявил Алаев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 755 матчей за красно-синих. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В текущем сезоне он провел за армейцев 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей. ЦСКА после 18 туров РПЛ набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре, который пройдет в марте 2024 года, команда сыграет с «Оренбургом».

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