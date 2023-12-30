Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент РПЛ назвал футболиста, которому можно поставить памятник

Глава РПЛ Алаев назвал вратаря Акинфеева человеком года в российском футболе

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал имя человека года в российском футболе. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Акинфеев. Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас», — заявил Алаев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 755 матчей за красно-синих. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В текущем сезоне он провел за армейцев 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей. ЦСКА после 18 туров РПЛ набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре, который пройдет в марте 2024 года, команда сыграет с «Оренбургом».

Ранее Романцев назвал лучшего иностранного футболиста РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами