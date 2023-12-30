Вяльбе: чтобы заняться сексом, не обязательно ждать, когда наступит 12 часов ночи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказался о романтических отношениях среди своих лыжников. Ее слова передает kp.ru.

«Знаете, для того, чтобы заняться сексом с любимым человеком, совсем необязательно ждать, когда наступит 12 часов ночи. Можно это и после ужина сделать. И погулять, и побегать вместе кросс. То есть все равно у тебя одни и те же интересы, ты прекрасно понимаешь друг друга.

Вообще, любовь – это такое чувство, которое и убивает тоже, к сожалению», — сказала Вяльбе.

Вяльбе была замужем за эстонским лыжником Урмасом Вяльбе. Сейчас она в браке с бизнесменом Максимом Довольновым.

Среди российских лыжников самыми известными парами являются Егор и Татьяна Сорины, Александр Большунов и Анна Жеребятьева. В 2023 году лыжники Александр Терентьев и Наталья Непряева сыграли свадьбу. Девушка старше своего избранника на четыре года. Она принимала участие в дух Олимпиадах, завоевав одно золото, одно серебро и две бронзы. В активе Терентьева две бронзы Игр 2022 года.

Ранее Вяльбе заявила, что женщины должны закрывать глаза на измены мужа.