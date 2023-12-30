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В «Аталанте» нет четкой позиции по будущему Миранчука

«Евро-Футбол.Ру»: «Аталанта» не знает, стоит ли отпускать Миранчука в «Торино»

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Gianluca Ricci/LiveMedia/Reuters

Итальянская «Аталанта» не имеет четкой позиции по будущему российского полузащитника Алексея Миранчука и не знает, стоит ли отпускать игрока в «Торино», который заинтересован в услугах хавбека. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини полагает, что с учетом кубка Италии и участия в Лиге Европы весной команде будет нужна обильная ротация. Если Миранчук покинет команду, то специалист будет требовать у руководства замену на его позицию.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду 12 матчей во всех турнирах, забив один мяч и оформив две результативных передачи.

Ранее стало известно, что тренер «Торино» лично заинтересован в приглашении Миранчука в команду.

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