Зарубежный клуб готов сделать гражданство российскому футболисту ради трансфера

Вингер московского «Динамо» Даниил Лесовой в ближайшее время может стать игроком «Маккаби» из Хайфы. Клуб разрабатывает вариант с получением полузащитником израильского паспорта для того, чтобы тот не считался легионером. Об этом сообщает Sport5.co.il.

Лесовой родился в Москве, с двух до пяти лет жил в Праге, затем переехал в Киев. Вингер имеет двойное гражданство (украинское и российское).

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. До этого полузащитник защищал цвета тульского «Арсенала» и второй команды «Зенита». Он прошел молодежные команды сине-бело-голубых и киевского «Динамо». Лесовой выступал за молодежную сборную Украины до 17 лет, а затем играл за сборную России U-20 и U-21. В 2020 году он был впервые вызван в сборную России, но на поле не выходил.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Лесовой провел восемь матчей, не совершив результативных действий.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что Лесовой прилетел в Израиль и пройдет медобследование для «Маккаби».