Уткин рассказал, почему не смог попасть на вечеринку Ивлеевой

Комментатор и журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале ответил на вопрос подписчика, почему ему не удалось посетить вечеринку блогера Насти Ивлеевой.

«Звали ли меня на вечеринку Ивлеевой? Звали, я не прошел дресс-код», — написал Уткин.

Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор телеканалов НТВ и «НТВ-Плюс». Сейчас у него собственное шоу на YouTube-канале. Помимо этого Уткин в 2017 году стал президентом футбольной команды «Эгриси», которая выступает в Медиафутбольной лиге.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала Ивлеева. Многие гости вечеринки уже принесли свои извинения.

Ранее боец Минеев, служащий в зоне СВО, высказался о скандальной вечеринке Ивлеевой.