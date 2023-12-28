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Экс-футболист рассказал об отношении Боснии к событиям на Украине

Экс-футболист Крунич: в Боснии больше не обращают внимания на события в России

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РИА Новости

Бывший футболист сборной Боснии и Герцеговины Бранислав Крунич рассказал в интервью Metaratings.ru о том, как в настоящее время на его родине воспринимают Россию.

«В последнее время в Боснии практически не рассказывают о происходящем. У нас больше не обращают на это особого внимания, кроме тех людей, которые как-то связаны с этой ситуацией. Все живут своей жизнью, не хотят во все это вмешиваться.

В Европе уже пошла тенденция, что этот конфликт между Украиной и Россией не так интересен, потому что прошло два года. Это не касается футбола, поэтому я мало что понимаю в этой теме. Все мы хотим, чтобы это как можно быстрее закончилось», — заявил экс-футболист.

44-летний Крунич выступал в России за «Томь», «Москву» и брянское «Динамо». В его активе 96 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он завершил карьеру в боснийском «Железничаре» в 2019 году, где на данный момент является главным тренером.

В составе сборной Боснии и Герцеговины Крунич провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Крунич заявил, что у русского народа настоящее видение жизни.

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