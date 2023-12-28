Валиева не хотела бы встречаться с фигуристом

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командном турнире Камила Валиева рассказала в интервью Woman Hit, почему не хотела бы встречаться с фигуристом.

«Я со всеми фигуристами просто дружу. Мне кажется, это лучшее решение. Так легче. В нашей среде все друг друга знают, обсуждают, кто с кем встречался. Я человек дружелюбный, конфликтов ни с кем не хочу. Наверное, лучше, если молодой человек не из фигуристов. Да и внимания поменьше», — заявила спортсменка.

На чемпионате России — 2024 Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой (ученица Евгения Плющенко). После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

Валиева — чемпионка Европы — 2022. На Олимпиаде-2022 она стала участницей допингового скандала после того, как во время соревнований в Китае стало известно, что ее проба дала положительный результат на запрещенный препарат.

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