Объявленная в розыск шпажистка Бида была уволена из ЦСКА

Заместитель начальника ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова рассказала о том, что объявленная в розыск шпажистка Виолетта Бида была уволена из клуба в октябре, передает «Матч ТВ».

«Виолетта Бида не является нашим работником, она уволена в октябре. Поэтому вопросы нужно задать Федерации фехтования России», — сказала Ишмуратова.

Вместе с Виолеттой в розыск объявлен ее муж Сергей Бида. Им грозит до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление места службы.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

В 2023 году супруги переехали в США и с тех пор проживают в Калифорнии, продолжая спортивную карьеру.

Сергей Бида до отъезда являлся членом спортивного общества «Динамо» и прапорщиком Росгвардии. В свою очередь, его супруга была действующей военнослужащей в ЦСКА.

Ранее экс-министр спорта призвал шпажиста Биду ответить за нарушение закона.