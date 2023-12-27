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«Предатели России»: Тихонов раскритиковал уехавших в США фехтовальщиков

Биатлонист Тихонов назвал предателями фехтовальщиков, уехавших в США

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Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Прославленный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался об уголовном преследовании российских фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида. В интервью РИА Новости он назвал их предателями, заявив, что со страной нужно оставаться и в горе, и в радости.

«Я не могу это оценить никаким иным словом, кроме как предательство. И не надо их подавать в розыск, надо сразу лишить российского гражданства. Пусть они живут там, и это будет примером для всех. Кому они там будут нужны? А они этого не понимают. Думаю, что это было вызвано их минутной слабостью. И это очень неверное решение», — убежден Тихонов.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

В 2023 году супруги переехали в США и с тех пор проживают в Калифорнии, продолжая спортивную карьеру. Они являются атлетами и тренерами Academy of Fencing Masters в городе Сан-Хосе.

Известно, что до отъезда Сергей Бида являлся членом спортивного общества «Динамо» и прапорщиком Росгвардии. В свою очередь, его супруга была действующей военнослужащей в ЦСКА.

Ранее стало известно, что сбежавшим в США российским фехтовальщикам грозит срок до 10 лет.

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