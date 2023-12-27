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Месси зовет в «Интер Майами» бывшего защитника «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Рохо может стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

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Официальный «твиттер» сборной Аргентины

Бывший защитник московского «Спартака» Маркос Рохо, выступающий за аргентинский «Бока Хуниорс», может стать одноклубником Лионеля Месси в американском «Интер Майами». Об этом сообщает Radio Continental.

По информации источника, Месси сам заинтересован в переходе своего бывшего партнера по сборной Аргентины. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» уговаривает Рохо переехать в США, с игроком также контактирует и главный тренер «Интера» Херардо Мартино. При этом также сообщается об интересе к Рохо со стороны бразильского «Палмейраса».

Текущий контракт Маркоса с «Бокой Хуниорс» рассчитан до декабря 2025 года. Ранее Рохо выступал за английский «Манчестер Юнайтед», куда перешел из московского «Спартака». За красно-белых аргентинец провел 17 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Гораздо более богатой на события стала его карьера в «МЮ», с которым он завоевал Кубок и Суперкубок Англии, а также выиграл Лигу Европы. За «манкунианцев» Рохо сыграл 122 встречи и дважды поразил чужие ворота.

Ранее стало известно, где продолжит карьеру лидер «Ливерпуля» Салах.

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