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Головин об игре за сборную России: что бы ни делал, у тебя не будет такого же настроя

Головин признался в потере мотивации в играх за сборную России

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о своей мотивации в матчах за национальную команду.

«Как бы ты ни хотел, мотивация у тебя не такая. Что бы ты ни делал, у тебя не будет такого же настроя, как на игру за очки или за квалификацию. Хочется выигрывать даже игры с Кубой, Камеруном, Кенией. В Волгограде сделали игру, сколько людей пришло на предыгровую тренировку — это праздник в какой-то мере даже для меня был, очень приятно играть, много счастливых лиц на трибуне, везде», — сказал Головин.

Головин выступает за сборную России с 2015 года. Он провел за национальную команду 46 матчей, забив шесть мячей.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее российского футболиста клуба РПЛ призвали идти торговать на рынок.

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