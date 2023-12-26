Украинская теннисистка: пусть россияне и белорусы смотрят Олимпиаду по телевизору

Украинская теннисистка Леся Цуренко заявила о нежелании представителей Украины играть со спортсменами из России на Олимпийских играх, однако отметила, что теннисисты в контексте Олимпиады находятся в иной ситуации, чем представители других дисциплин. Ее слова приводит Sportowe Fakty.

«У нас ежегодно четыре турнира «Большого шлема», а Олимпиада для нас не так уж важна. Остальные спортсмены тратят четыре года на подготовку исключительно к Олимпиаде. Для них этот старт может стать самым важным в карьере. Поэтому поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору», — заявила Цуренко.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских атлетов на Олимпиаду. Также он заявил, что решение по участию Украины в соревнованиях будет приниматься позднее.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов. В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее в Госдуме заявили, что не верят в бойкот Украины.