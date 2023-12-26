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«Зенит» попал в топ-100 клубов с самыми дорогими составами

«Зенит» занял 77-е место в рейтинге клубов с самыми дорогими составами в мире

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Михаил Киреев/РИА Новости

Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами в мире. Его лидером стал английский «Манчестер Сити», общая стоимость футболистов которого составляет €1,29 млрд.

Английский «Арсенал», испанский «Реал» и французский «ПСЖ» также преодолели отметку в €1 млрд — стоимость составила €1,11 млрд, €1,04 млрд и €1,03 млрд соответственно. В топ-10 также вошли «Челси» (€983,80 млн), «Бавария» (€931,95 млн), «Ливерпуль» (€866,60 млн), «Барселона» (€818,00 млн), «Манчестер Юнайтед» (€795,25 млн) и «Тоттенхэм» (€754,80 млн).

В этот рейтинг попал только один российский клуб — петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заняла 77-е место с общей стоимостью состава €143,80 млн.

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

Ранее Олег Романцев назвал команду, которая выиграет РПЛ.

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