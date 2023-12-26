Стали известны подробности о переходе Мбаппе в «Реал»

Мадридский «Реал» приступил к оформлению документов для оформления трансфера французского нападающего парижского «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает испанский журналист Рамон Альварез де Мон.

Он отметил, что «сливочные» намерены выйти на контакт с футболистом на первой неделе января. Также ожидается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес лично созвонится с Мбаппе для обсуждения его перехода.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 22 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал две голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

10 декабря издание Sport.fr сообщило, что «ПСЖ» заключил соглашение с мадридским «Реалом» по поводу перехода Мбаппе. По договору сторон «ПСЖ» может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе. Издание AS 6 декабря сообщило, что руководство «сливочных» планирует 1 января 2024 года обратиться к представителям 24-летнего форварда с контрактным предложением. У футболиста будет две недели на принятие решения.

Ранее в Саудовской Аравии не исключили, что Мбаппе будет играть в их чемпионате.