Получивший гражданство России боец не может увидеться с детьми из-за политики США

Американский боец Джефф Монсон, который несколько лет назад получил российское гражданство, а в 2023 году отказался от американского паспорта, признался, что на сегодняшний момент не имеет возможности видеться со своими детьми, которые остались в США. Его слова приводит ТАСС.

«У меня остались в США трое детей, но я не смогу с ними там увидеться. Я больше не получу американскую визу, ведь я против политики США», — заявил Монсон.

Легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году. Он родился в 1971 году в американском городе Сент-Пол, а впервые о желании сменить американское гражданство на российское заявил в 2013 году. В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США. Монсон выступал в США в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Монсон прошел в парламент республики Башкортостан осенью 2023 года. Боец ММА ранее сообщал о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы в 2026 году. В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска.

Ранее Монсон рассказал об облегчении после отказа от гражданства США.