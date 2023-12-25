«Спартак» возродил вторую команду

Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о возрождении «Спартака-2», выступление которого планируется во Второй лиге.

«Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников Академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол.

Возвращение второй команды — часть долгосрочной стратегии компании «ЛУКОЙЛ» по развитию клубной инфраструктуры», — сообщается в заявлении.

«Спартак-2» был восстановлен в статусе профессионального клуба в мае 2013 года. Основу составили игроки молодежного состава «Спартака», а главным тренером стал бывший защитник красно-белых Евгений Бушманов. С сезона-2015/15 команда выступала в Футбольной национальной лиге (ныне Первая лига), а после сезона-2021/22 — была расформирована.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее гимнастка Мельникова объяснила, почему стала реже ходить на «Спартак».