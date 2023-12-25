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«Вашингтон» может избавиться от российского хоккеиста

Инсайдер Пьер Лебрюн : «Вашингтон» попытается обменять Кузнецова

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Michael Miller/Wikimedia

Инсайдер Пьер Лебрюн заявил, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» может попробовать обменять российского хоккеиста Евгения Кузнецова, передает RMNB.

«Кузнецов может быть кандидатом на выдвижение на драфте. Потолок зарплат будет повышен, а в межсезонье у команд будет больше гибкости в отношении лимита», — сказал Лебрюн.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате 7,8 млн долларов за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 27 матчах команды, отметившись пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. «Кэпиталз» идет на седьмом месте в Восточной конференции, имея в активе 39 очков. Первое место занимает «Рейнджерс», имея в активе 47 баллов. На второй строчке располагается «Бостон» (44), замыкает тройку сильнейших «Айлендерс» (41).

Ранее буллит Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Каролиной».

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