Костомаров о жене: не понимаю, как она выдержала этот ад

Олимпийский чемпион Роман Костомаров высказался о поведении своей жены после того, как он попал в больницу.

«Я не представляю, как поставить себя на ее место. Не понимаю, как это можно выдержать. Не испугаться, не убежать. Ты домой приходишь, нужно не показывать эмоций, которыми питаешься весь день. Этой атмосферой. Ты находишься в таком страшном месте, а потом прийти домой. Детям поужинать сделать, улыбаться, спать уложить. С утра отвезти в школу. И опять в этот ад», — сказал Костомаров в эфире Первого канала.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах. В декабре 2023 года он впервые вышел на лед вместе со своей женой.

Ранее Костомаров рассказал, что отдал бы ради того, чтобы снова быть здоровым.